السديس يعتمد جدول إمامة المصلين للتراويح والتهجد خلال رمضان في الحرم المكي

اعتمد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام. وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في العشر تسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود الشريم وفي العشر تسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وفي الليلة الثانية الشيخ الدكتور عبدالله الجهني والشيخ الدكتور ياسر الدوسري وفي الليلة الثالثة الشيخ الدكتور بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي ثم يتعاقب الأئمة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من الشهر الكريم.

في حين سيؤم المصلين في صلاة التراويح للعشر الأواخر من شهر رمضان الخمس التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ عبد الله الجهني وسيؤم المصلين في ليلة تختيم القران الكريم في الخمس تسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس. في حين سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة 21 و 23 و 25 و 27 الشيخ الدكتور سعود الشريم في التسليمات الثلاث الأولى والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في التسليمتين الأخيرة مع الشفع والوتر أما ليلة 29 فسيؤم المصلين الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور عبد الله الجهني وسيؤم المصلين في ليلة 22 و 24 و 26 و 28 و 30 الشيخ بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.