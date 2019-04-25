أرباح "باي بال" تقفز 31% في الربع الأول

سجلت شركة خدمات السداد الإلكتروني عبر الإنترنت "باي بال" قفزة في أرباح الربع الأول، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 31% إلى 667 مليون دولار على أساسي سنوي.

كما قفزت الإيرادات بنسبة 12% إلى 1ر4% مليار دولار في الربع المنتهي في 31 آذار/مارس.

وعلى الرغم من تجاوز توقعات المحللين ، لا تزال النتائج أقل من توقعات المستثمرين، وتراجعت الأسهم قليلا في ساعات ما بعد التداول.

