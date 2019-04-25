محكمة يابانية توافق على اخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4,5 مليون دولار

وافقت محكمة يابانية الخميس على منح كفالة لكارلوس غصن، ما يعني أن بامكان رئيس نيسان السابق أن يخرج قريباً من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة.

وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة ب500 مليون ين (4,5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات أربعة اتهامات تراوح بين عدم الاعلان عن كامل راتبه الى استغلال أموال شركة نيسان لمصالحه الشخصية.

