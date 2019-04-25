التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة, بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الأمير خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الماليزي مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .
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