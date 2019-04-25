ترمب: محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين في البيت الأبيض قائلاً :" نحن نحقق أداءً جيدًا بشأن التجارة وأداءً جيدًا مع الصين".

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل الجاري في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو المقبل في واشنطن.

