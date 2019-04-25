فترة المزاد تعيد السوق السعودية إلى المنطقة الخضراء .. تحركات على أسهم «الأسمنت»

أعادت فترة المزاد الأسهم السعودية للمنطقة الخضراء لتغلق عند 9237 نقطة بمكاسب تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة، بينما تراجع مؤشر "ام تي 30" بأقل من نقطة، ليغلق عند 1376 نقطة. وكان المؤشر قبل المزاد عند 9206 نقاط فاقدا أكثر من 20 نقطة لكن في فترة المزاد ارتفع عدد من الأسهم المؤثرة لتدفع بالمؤشر عند 9237 نقطة.

وشهدت السوق تحركا لافتا من شركات الأسمنت، حيث ارتفعت جميعها ويأتي تفاعلا مع سهم "أسمنت القصيم"، الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا، وذلك عقب بيانات الربع الأول، التي أظهرت نمو المبيعات وتحسن الأسعار وتوصية الشركة بتوزيع أرباح عن الربع الأول، ما حسن معنويات المتعاملين تجاه القطاع، وبالفعل عقب الإغلاق ظهرت نتائج "أسمنت تبوك" و"أسمنت العربية" مع تحول الشركتين من الخسارة في الربع الأول من العام الماضي إلى الربحية هذا العام، ما سيدفع بالمعنويات للأعلى تجاه القطاع. وشهدت السوق تداول أول اكتتاب لهذا العام "شركة المعمر لأنظمة المعلومات" بتداولات مكثفة، حيث بلغت قيمتها 103 ملايين ريال وحجم تداول 2.1 مليون سهم تمثل 44 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب وكان ثاني أعلى الأسهم ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9227 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9255 نقطة رابحا 0.29 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9204 نقاط فاقدا 0.26 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9237 نقطة رابحا تسع نقاط. وارتفعت السيولة 4 في المائة بنحو 149 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو ثلاثة ملايين سهم لتصل إلى 119 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.23 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.94 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.91 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.32 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.83 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.77 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 37 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 919 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 209 ملايين ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسمنت القصيم" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 40.80 ريال، يليه "إم آي إس" بنسبة 4.89 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 4.35 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 20 ريالا، يليه "التصنيع" بنسبة 3.22 في المائة، ليغلق عند 18.64 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنسبة 2.86 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 715 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 292 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 225 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية