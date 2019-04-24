أرباح فيزا الفصلية تقفز 14% بدعم من ارتفاع انفاق المستهلكين

أعلنت شركة فيزا للخدمات المالية اليوم الأربعاء عن قفزة قدرها 14.3 بالمئة في أرباحها الفصلية بدعم من زيادة في انفاق المستهلكين ناتجة عن تحسن سوق العمل ونمو الأجور في الولايات المتحدة وهو ما دفع عددا أكبر من الاشخاص لاستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر شبكتها الواسعة في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف في مارس آذار مع نمو جميع القطاعات تقريبا، بما في ذلك السيارات والالكترونيات والأجهزة المنزلية والأغذية والمشروبات.

وعاد ذلك بالفائدة على فيزا التي تجني معظم أموالها من رسوم استخدام البطاقات لبطالات وتحويل الصفقات مع ارتفاع اجمالي حجم الصفقات في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، بنسبة 6.9 بالمئة إلى 1.07 تريليون دولار.

وزاد صافي إيراداتها 8 بالمئة في الربع الثاني من سنتها المالية المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس آذار، إلى 5.49 مليار دولار متجاوزا تقديرات المحللين البالغة 5.47 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح فيزا إلى 2.98 مليار دولار من 2.61 مليار دولار قبل عام.

