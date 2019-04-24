اليورو يهبط لأدنى مستوى في عامين

هبط اليورو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في عامين أمام الدولار الأمريكي بعد هبوط مفاجئ في مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا أذكت مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وتدهورت معنويات الشركات في أبريل نيسان، مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى تحسن صغير، مع تضرر المحرك الصناعي لأكبر اقتصاد في أوروبا من التوترات التجارية.

وهبط اليورو 0.75 بالمئة إلى 1.1141 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2017 قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1157 دولار في نهاية جلسة التداول. وسجلت العملة الأوروبية أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي سبعة أسابيع.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.12 بالمئة إلى 97.753 وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2017.