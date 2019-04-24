"منشآت" توقع اتفاقية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمجال "الفنتك"

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مع أحد البنوك المحلية، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون لتمكين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال التقنيات المالية "فنتك" عن طريق إطلاق برنامج متخصص يوفر بيئة تطويرية ومحفزة تتضمن إقامة ورش عمل وجلسات إرشادية.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إذ يهدف الطرفين من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة من قبلهما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال التقنيات المالية، ودعما لابتكار حلول جديدة ومؤثرة لتقديم الخدمات المالية.

الجدير بالذكر أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وصولا إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.