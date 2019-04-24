"أوكسيدنتال" تعرض شراء "أناداركو" في صفقة بقيمة 57 مليار دولار

عرضت أوكسيدنتال بتروليوم المنتجة للنفط والغاز اليوم الأربعاء شراء منافستها أناداركو بتروليوم في صفقة قيمتها 57 مليار دولار، متجاوزة اتفاق شيفرون كورب لشراء أناداركو مقابل 50 مليار دولار.

كلتا الصفقتين تتكون من أسهم ومبالغ نقدية وتشمل ديون أناداركو.

تبلغ قيمة عرض أوكسيدنتال 76 دولارا للسهم: 38 دولارا نقدا و0.6094 سهم من أسهم أوكسيدنتال مقابل كل سهم في أناداركو، بما ينطوي على علاوة 19 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم أناداركو أمس الثلاثاء.