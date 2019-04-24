مؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا مرتفعا أثناء تعاملات اليوم

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها دون تغير يذكر اليوم بعد ارتفاع قياسي في الجلسة السابقة، إذ تتعرض لضغوط من نتائج أعمال متباينة لشركتين صناعيتين كبيرتين هما بوينج وكاتربلر.

وخلال التعاملات سجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بدعم من مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا بينما اقترب المؤشر ستاندرد آند بورز500 من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وصعد ستاندرد آند بورز ليصبح على مبعدة 6 نقاط فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات البالغ 2940.91 نقطة الذي سجله في أواخر سبتمبر أيلول مدعوما بتعليقات معتدلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وآمال بحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وموسم إيجابي إلى حد كبير للأرباح الفصلية للشركات.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.35 بالمئة إلى 8133.29 نقطة وهو أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات.