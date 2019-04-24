الهيئة العامة للرياضة تكشف غدا عن تفاصيل "رالي داكار السعودية 2020

تكشف الهيئة العامة للرياضة عند الساعة الـ 15:00 من مساء الغد عن تفاصيل إقامة أولى فعاليات رالي داكار العالمي 2020 الذي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي السعودية بعد 40 عاما قضاها الرالي العالمي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وسيعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمعية الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إضافة إلى مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار وداكار يان لامونيرالمدير التنفيذي للشركة المالكة للسباق عن مزيد من التفاصيل الخاصة برالي داكار في مؤتمر سيقام في منطقة القدية بالقرب من العاصمة الرياض.

ويتخلل المؤتمر مقاطع مرئية تشرح تاريخ رالي داكار الذي انطلق عام 1979 من العاصمة الفرنسية باتجاه داكار عاصمة السنغال قبل أن ينتقل في 2009 إلى أمريكا الجنوبية ليحل ضيفا على تشيلي والأرجنتين حتى 2019 قبل أن يكتب رالي داكار فصلا جديدا عندما يحل ضيفا على السعودية، كما سيكشف المؤتمر عن مسار الرالي الذي يعد الأطول في تاريخ السباق.