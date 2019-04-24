الدولار الاسترالي يتراجع والأمريكي يستقر قرب ذروة 22 شهرا

انخفض الدولار الاسترالي واحدا بالمئة اليوم الأربعاء بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع عززت توقعات خفض الفائدة، بينما استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 22 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة.

وصعد الدولار الأمريكي بدعم من بيانات إسكان قوية في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ينمو أفضل من أقرانه، مما شجع المستثمرين على الإقبال على العملة في الأسابيع القليلة الماضية.

وكشفت بيانات اليوم استقرار مؤشر التضخم الرئيسي في استراليا بين يناير كانون الثاني ومارس وهو ما يقل عن التوقعات ويعد أدنى مستوى منذ مطلع 2016.

وكان الدولار الاسترالي الأكثر تحركا بين العملات الرئيسية ونزل إلى أدنى مستوى خلال شهر ونصف عند 0.7027 دولار أمريكي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 97.660 بعدما صعد إلى 97.777 في الليلة الماضية وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2017.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1202 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى لمعاملات أمس الثلاثاء عند 1.1192 دولار.

وصعد الفرنك السويسري من أدنى مستوى في ستة أشهر بفعل تراجع اليورو. وارتفع 0.2 بالمئة إلى 1.1425 دولار.

كان الفرنك تضرر بشدة بسبب عزوف المستثمرين عن عملات الملاذ الآمن في ظل موجة صعود للأصول عالية المخاطر في العام الحالي.

وواصل الجنيه الاسترليني خسائره ليسجل أدنى مستوى في شهرين مجددا عند 1.2915 دولار بفعل تنامي الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لصياغة خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل تعثر المفاوضات مع حزب العمال المعارض.