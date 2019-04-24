الجدعان: السعودية حققت أول فائض في الميزانية الربعية منذ 2014 بواقع 27.8 مليار ريال في الربع الأول

أكد محمد الجدعان وزير المالية أن الميزانية السعودية حققت فائض بـ 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وأنها بذلك بلغت أول فائض لها في الميزانية الربعية منذ 2014.

وأضاف الجدعان في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر القطاع المالي في الرياض اليوم بحضور عدد من المختصين، إن مساهمة القطاع الغير النفطي تجاوزت 50 في المائة للمرة الأولى أيضا، متوقعاً في الوقت ذاته استمرار نمو الناتج الإجمالي في السعودية خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 28 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.