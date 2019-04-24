"سنتامين": إنتاج الذهب أفضل من المتوقع في الربع الأول

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب أن إنتاجها كان أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام وأبقت على هدفها للإنتاج السنوي مع تعزيزها أنشطة التنقيب في منجم السكري في مصر.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة 116 ألفا و183 أوقية (أونصة) من الذهب في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وهو ما يتجاوز نطاق توقعاتها البالغ 105 آلاف إلى 115 ألف أوقية.

لكن ذلك الحجم يقل عن إنتاجها قبل عام عندما حققت 124 ألفا و296 أوقية من الذهب.

وقال أندرو باردي الرئيس التنفيذي للشركة "على الرغم من أنها أضعف توقعات فصلية للعام 2019، فمن المشجع مشاهدة التأثير الإيجابي على الأداء من تحديثات النظم والعمليات في شتى القطاعات".

وقفزت التكاليف النقدية للوحدة تسعة بالمئة إلى 631 دولارا للأوقية من الذهب المنتج وهو ما يتفق مع نبرة الشركة في فبراير عندما حذرت من زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والمواد.

