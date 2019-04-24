الأسهم السعودية ترتفع مدعومة بنتائج ربعية للمصارف .. والسيولة عند 3.4 مليار ريـال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لكنها بقيت دون أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام تقريبا عند 9227 نقطة رابحة 32 نقطة بنسبة 0.36 في المائة بدعم من المصارف بقيادة سهم "الرياض"، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنسبة أعلى بلغت 0.5 في المائة كاسبا ست نقاط ليغلق عند 1377 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق في مسار جانبي، وجاء مدى التذبذب في جلسة أمس مقاربا للجلسة السابقة، ما أبقى السوق داخل نطاق التذبذب للجلسات الأربع الماضية. وأعلن مصرفا "الأهلي" و"الراجحي" نتائجهما للربع الأول من العام الجاري، التي جاءت أعلى من التوقعات، ما قد يدفع بالسهم للارتفاع وتحسين أداء المؤشر، لكن في المقابل تستمر الإعلانات في القطاع البتروكيماوي في النتائج السلبية على الأغلب خاصة أن معظمها تمتلك "سابك" حصة استراتيجية فيها، ما قد يضغط على سهم "سابك" إضافة إلى "ينساب" المتراجعة أرباحها بنحو 38 في المائة في الربع الأول، كما أن سهم "الاتصالات" لم يتفاعل بشكل لافت مع النتائج، ما يجعل السهم ضمن نطاق توقعات السوق، وهذا قد يجعل السهم عرضة لعمليات جني الأرباح.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 9195 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9252 نقطة، في نهاية الجلسة أغلق عند 9227 نقطة رابحا 32 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 158 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 32 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول لتصل إلى 122 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 108 آلاف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.15 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.83 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 1.17 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.06 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.73 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 802 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 221 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "تشب" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، يليه "الرياض" بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 3.21 في المائة ليغلق عند 83.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المواساة" بنسبة 2.35 في المائة ليغلق عند 83.10 ريال، يليه "جبل عمر" بنسبة 2.27 في المائة ليغلق عند 32.35 ريال، وحل ثالثا "الأحساء للتنمية" بنسبة 2.24 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 402 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 250 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 233 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية