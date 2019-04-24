"نمو" تتراجع 4 نقاط .. وقيمة التداول تنخفض إلى 390 ألف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" أربع نقاط بنسبة 0.13 في المائة؛ لتغلق عند 3541 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 9 في المائة إلى 390 ألف ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 20 ألف سهم متداول بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات، فقد زادت سبع صفقات لتصل إلى 50 صفقة. وتراجع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 2.67 في المائة؛ ليغلق عند 10.22 ريال، مقابل استقرار بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 221 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 100 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 28 ألف ريال.