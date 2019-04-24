استراتيجية للتنمية الإحصائية .. و 5 محاور لتنفيذها

قال محمد التويجري؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في السعودية، جاءت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمة للمسار التنموي للمملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير التويجري، أن الاستراتيجية ارتكزت على خمسة محاور، أولها هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (محور الطلب) ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جل احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب.

أما المحور الثاني فهو (محور العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث، وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات.

وبحسب التويجري، تمثل ثالث محاور الاستراتيجية في التقنيات الحديثة، الذي يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو الاتصال والتوعية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات.

وخامس المحاور هو الحوكمة، وتسعى من خلاله الهيئة العامة للإحصاء إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية.

وأوضح أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030، وتحدد أهدافا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها.

وأكد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيجرى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناء على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كل مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة، وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بما يحقق أهداف وتوجهات "رؤية المملكة 2030"، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه، قال "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية سيتم من خلال خطط عمل تتزامن مع دورة التخطيط الخمسية لـ"رؤية المملكة 2030".

وأكد الدكتور التخيفي أن رهان نجاح تنفيذ الاستراتيجية قائم على إشراك منتجي ومستخدمي البيانات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كل مكونات القطاع الإحصائي الذين شاركوا الهيئة في إعدادها إقرارها من مجلس الوزراء.