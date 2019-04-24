المملكة تقفز بحمولة أسطولها البحري إلى 7.6 مليون طن خلال 2018

قفزت المملكة بالحمولة الطنية لأسطولها البحري إلى أكثر من 7.6 مليون طن من البضائع والسلع بنهاية 2018، محققة زيادة بلغت 50 في المائة مقارنة بعام 2017، كما قفز معها ترتيب الأسطول السعودي إلى المرتبة الـ23 عالميا في عام 2018 من بين 174 من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، بعد أن كان ترتيب المملكة الـ32 على مستوى العالم خلال 2017.
ووفقا لـ"واس"، قال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، أن الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده انعكس مباشرة على واقع صناعة النقل البحري في المملكة، لتقفز معها قدرة الحمولة الطنية للأسطول السعودي إلى هذا الرقم الكبير، بين تصدير واستيراد.
وأشار الرميح إلى دور القطاع الخاص ممثلا بالشركات البحرية والملاحية الوطنية في النهوض بهذه الصناعة، مع إدراك الجميع للقيمة الاقتصادية للمملكة، وأنها من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، ومن أكبر الأسواق التجارية المرتبطة بالنقل البحري، مبينا أن موقع المملكة الرابط بين ثلاث قارات ساعد كثيرا على تبوئها هذه المكانة المتقدمة، ولا سيما أن كل منتم لصناعة النقل يفخر بالعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".
من جانبه، أوضح المهندس فريد القحطاني نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري، أن عدد السفن تحت العلم السعودي قد بلغ 363 سفينة خلال عام 2018 مقارنة بـ284 سفينة في عام 2017، وجاء هذا بعد أن انضمت إلى الأسطول السعودي 79 سفينة.
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