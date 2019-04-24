الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أقل من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 355ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 51ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها عامين في الشهر الماضي بقيمة 40 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 261ر2% ومعدل التغطية 60ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 63ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار غدا الأربعاء، ثم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار يوم الخميس في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.

