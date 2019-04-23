"سوفت بنك" اليابانية تدرس شراء 5% من "وايركارد" الألمانية

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "سوفت بنك جروب كورب" اليابانية للاتصالات تدرس شراء 5% من أسهم شركة تكنولوجيا الإنترنت والخدمات المالية عبر الإنترنت الألمانية "واير كارد".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "سوفت بنك" اليابانية عينت المستشارين الماليين لدراسة حصة من سندات "واير كارد" القابلة للتحويل إلى أسهم، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الصفقة في حال التوصل إليها خلال الشهر الحالي.

وبحسب المصادر فإن الشركة اليابانية لم تصل إلى قرار نهائي بشأن الصفقة حتى الآن ويمكن أن تتراجع عنها في نهاية المطاف.

وأشارت بلومبرج إلى أن ضخ الشركة اليابانية استثمارات في "واير كارد" سيساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة الألمانية بعد سلسلة التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في كانون ثان/يناير الماضي عن مخالفات في أنشطة "واير كارد" في سنغافورة.

ومنذ بداية العام تراجعت القيمة السوقية للشركة الألمانية بمقدار الربع تقريبا إلى 3ر15 مليار يورو (17 مليار دولار).

وتنفي "واير كارد" باستمرار ارتكاب أي مخالفات وتقول إن التحقيقات الداخلية التي قامت بها حول التقارير الصحفية أشارت إلى أنها بلا أساس. وفي 5 نيسان/أبريل الحالي قالت إن مسؤول الحسابات الذي كان محور اتهامات الاحتيال في فرع سنغافورة ترك الشركة.

وقالت المصادر إن التوصل إلى أي اتفاق بين "سوفت بنك" و"واير كارد" سيأتي بعد أسابيع من المحادثات بين الإدارة العليا في الشركتين، في حين سيكون في مقدور "سوفت بنك" شراء أسهم "واير كارد" من البورصة في مرحلة لاحقة.

