154.7 مليار دولار أرباح أكبر 10 بنوك أمريكية مقابل 58.5 مليارا لـ"الأوروبية" في 2018

أظهر تقرير نشرته شركة "إرنست آند يونج" العالمية للاستشارات المالية أمس، أن أكبر البنوك الأوروبية متخلفة عن نظيرتها الأمريكية من حيث الربحية والحصة السوقية.

وبحسب "الألمانية"، فإن التقرير كشف أن أرباح أكبر عشرة بنوك في أوروبا ارتفعت بـ35 في المائة في 2018 إلى 52 مليار يورو (58.5 مليار دولار)، بينما تمكنت أكبر عشرة بنوك أمريكية من زيادة أرباحها بـ88 في المائة إلى 138 مليار يورو (154.7 مليار دولار) خلال العام نفسه.

وقال كلاوس-بيتر فاجنر الخبير الاقتصادي في الشركة إن البنوك الأوروبية "تعاني سياسة سعر الفائدة المتدنية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي ويتعين عليها دفع تكاليف مرتفعة على الودائع".

وأضاف فاجنر أن البنوك الأمريكية، على الجانب الآخر، استفادت من الإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب نهاية عام 2017.

وقال: "المؤسسات الأمريكية لا تزال تلعب في مستوى مختلف .. وفي المجمل، فإن البنوك الأمريكية في وضعية أفضل بكثير بربحية أعلى ورؤوس أموال سهمية أفضل".

يشار إلى أنه حسب آخر تقرير لمجموعة بوسطن للاستشارات (بوسطن كونستلنك جروب)، في 26 آذار (مارس) 2019، استقرت البنوك الأمريكية على دفع 61 في المائة من هذا المبلغ الهائل، أو أكثر من 226 مليار دولار، في حين دفعت المصارف الأوروبية 39 في المائة، بمبالغ فاقت 145 مليار دولار.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مجموعة بوسطن، سددت المؤسسات المصرفية 372 مليار دولار لتسوية منازعات منذ 2009، وكانت حصة المصارف الأوروبية 37 في المائة من هذه العقوبات، ولا تزال السلطات الأمريكية حتى الآن الأكثر نشاطا في إنزال الغرامات وقبضتها أثقل من نظيرتها الأوروبية.

سنوات بعد سنوات، وما زالت المصارف تدفع ثمنا باهظا لانحرافها عن الطريق القويم، إذ بلغت قيمة الغرامات التي دفعتها المؤسسات المصرفية في العالم في 2018 وحده 27 مليار دولار، مقارنة بـ22 مليار دولار في السنة السابقة، لكن إجمالي الفاتورة منذ 2009 يصعد إلى 372 مليار دولار.

ويكمن هذا الفرق المالي في أصل منشأ الغرامات، فأغلبية العقوبات تم فرضها من قبل المنظمين الماليين في الولايات المتحدة، بمعنى آخر، أن الحكومة الأمريكية تلقت 57 في المائة من مجموع قيمة الغرامات، أو ما يعادل 212.4 مليار دولار من أصل المبلغ وهو 372 مليار دولار، مقارنة بنسبة 6 في المائة فقط من الغرامات التي أصدرها المنظمون الماليون الأوروبيون، أي أن الأوروبيين تلقوا من مجموع قيمة الغرامات 22.3 مليار دولار.

وذهبت 37 في المائة من قيمة الغرامات المتسلمة، أو ما يعادل 137 مليار دولار، إلى زبائن للمصارف، أغلبها تتكون من هيئات ومؤسسات وصناديق الضمانات الاجتماعية في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات أفراد عاديون.

بيد أن الدراسة تشدد على أن المنظمين الأوروبيين كانوا "أكثر نشاطا بكثير" في الأشهر الـ12 الماضية، وأدت أعمالهم، بين جملة أمور، إلى استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم أحيانا المديرون العامون.