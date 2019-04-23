عدم شفافية صناديق مؤشرات التداول تسعد المديرين

عادة ما يعني شراء الأسهم خوض رهانات انتقائية أو شراء مؤشر بأكمله، وهو نهج شائع على نحو متزايد يدفع صناديق المؤشرات المتداولة إلى الصدارة.

الآن، يسعى صندوق مؤشرات متداولة جديد لأجل توسيع نطاق فوائد هذه الأداة، لتشمل مديري الصناديق التقليدية بتمكينهم من إخفاء ما يكمن داخلها.

هذا النوع من صناديق المؤشرات المتداولة يجمع الأسهم في مجموعات سهلة التداول، لكنه يضيف أمرا مفاجئا. بشكل عام، تكشف صناديق المؤشرات المتداولة عن الأسهم التي في حيازتها يوميا، لكن بعض المنتجات التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية مؤقتا هذا الشهر، باتت قادرة على أن تخفي حيازاتها لمدة شهر أو حتى ثلاثة أشهر.

وبدلا من رفض انعدام الشفافية، يقول المستثمرون المحترفون "إن هذا قد يساعدهم على البقاء في مقدمة ثورة صناديق المؤشرات المتداولة، التي أدت إلى تراجع كبير في إيراداتها خلال العقد الماضي".

إن إخفاء حيازات الأسهم يحمي مديري الصناديق من منافسيهم، سواء كان الذين يحاكون محافظهم الاستثمارية أو أولئك المستثمرين فائقي السرعة الذين يستخدمون المعلومات للتداول قبل الطلبات الكبيرة.

قال جو سوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة ليج ماسون، التي تمتلك حصة في شركة بريسيديان للاستثمارات، التي تلقى صندوق المؤشرات المتداولة آكتيف شيرز التابع لها دعما مشروطا من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية "يعد هذا الأمر بمنزلة نقطة تحول. هناك فئات معينة من الجمهور المستثمر ستستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة فحسب، وهذا ما يمكن أن يساعد على التخفيف من ذلك".

ظهرت صناديق المؤشرات المتداولة في أوائل التسعينيات وازدهرت في العقد الماضي، حينما تحولت رغبة المستثمرين في الاستثمار نحو الصناديق منخفضة التكلفة التي تتبع مؤشرات بسيطة، مثل مجموعة الأسهم الممتازة الأمريكية التابعة لمؤشر ستاندارد آند بورز 500 العريض.

تمثل المنتجات الآن 3.7 تريليون دولار من 5.7 تريليون دولار محفوظة في أصول "سلبية"، التي من المقرر أن تتجاوز الاستثمارات "النشطة" بحلول عام 2021.

صندوق المؤشرات المتداولة التابع لشركة بريسيديان يعطي مديري الصناديق مجالا للإبلاغ عن الحيازات مع فترة تأخير، ما يسمح لهم بجمع استراتيجياتهم الفاعلة في صندوق المؤشرات المتداولة الذي يحظى بميزة إخفاء حيازاته، ويتمتع بشكل أساسي بميزة ضريبية كبيرة تميزه عن بقية صناديق الاستثمار التقليدية المشتركة.

هذه الممارسة، إذا تم تكرارها في مكان آخر، يمكن أن تقضي على العيوب الرئيسة التي أعاقت مديري الصناديق من تبني الوسائل الاستثمارية لمصلحة المحافظ الاستثمارية النشطة، التي تمثل 2 في المائة فقط من الأصول في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة.

وقع تسعة من مديري الصناديق لمنح ترخيص لصندوق المؤشرات المتداولة آكتيف شيرز، لإطلاق صناديق مؤشرات متداولة غير شفافة نسبيا تخصها، شركات بلاك روك، وكابيتال جروب، و جي بي مورجان أسيت مانجمانت. قد تظهر عروض جديدة من هذه الشركات قبل نهاية العام.

أخبر كريس ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورجان أسيت مانجمينت" صحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي، أن السماح لمديري الصناديق بإخفاء الحيازات الأساسية من شأنه أن يعزز من جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة، للحصول على المحافظ الاستثماريةالنشطة التي تقود الجزء الأكبر من إيرادات مديري الصناديق.

قال ويلكوكس "نحن نقدم بالفعل استراتيجيات الإدارة الفعالة في صناديق المؤشرات المتداولة، وسنستخدم بالتأكيد هيكل صناديق المؤشرات المتداولة الذي يتسم بعدم الشفافية، إلا أنه سيكون مدفوعا بما يريده العملاء".

المجموعة التي تتكون من تسعة من مديري الصناديق، تقدم مثالا صارخا لتأثير الاستثمار السلبي في أعمال الاستثمار.

لقد خسروا جميعا 3.3 تريليون دولار من تدفقات المستثمر الخارجية التراكمية، في استراتيجياتهم الفاعلة خلال العقد الماضي، وفقا لبيانات شركة مورنينج ستار.

قال بن جونسون، مدير الأبحاث العالمية لصناديق المؤشرات المتداولة في شركة مورنينج ستار "لقد تعرضوا لخسارات مالية خلال العقد الماضي. سيحاولون كل ما في وسعهم لوقف التيار ولربما تحويله".

صناديق المؤشرات المتداولة بشكل عام لها تكاليف أقل مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هيكل الضرائب المواتية.

وقال ألكساندر بلوستين، وهو محلل في بنك جولدمان ساكس، "إن هذا سيحد من تأثير الرسوم التي تقضم عوائد الاستثمار".

وأضاف بلوستين "نتوقع أنه يمكن أن يكون التنظيم خطوة نحو تسوية الفرص بين المديرين النشطين ذوي الأداء الجيد، وصناديق المؤشرات المتداولة السلبية/الذكية التجريبية، بالنظر إلى مزايا صناديق المؤشرات المتداولة التي تتميز بإخفاء حيازاتها".

البعض الآخر أكثر تشككا. قال جونسون "إن الهيكل الجديد سيكافح من أجل تمييز نفسه عن صناديق الاستثمار المشتركة".

قال جونسون "هذا يحل مشكلة مديري الأصول، لكنه لا يفعل الكثير للعملاء النهائيين. بالنسبة إلى المديرين النشطين، فإن هذه طريقة جديدة لجمع استراتيجياتهم الاستثمارية".

الترخيص لصندوق آكتيف شيرز يثير صراعا بين شركة ليج ماسون في بالتيمور، التي تشرف على أصول بقيمة 758 مليار دولار، وشركة إيتون فانس المنافسة في بوسطن، التي تقدر قيمتها بنحو 457 مليار دولار.

تحفز شركة إيتون فانس هيكلا جديدا لصندوق مؤشرات متداولة بعد أن فشل "نكست شيرز"، وهو عبارة عن مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة النشطة أطلق منذ ثلاث سنوات، في جذب المستثمرين، وفقا لمايكل سايبريس المحلل في بنك مورجان ستانلي.

قال سيبريس"كثير من المشاركين اعدوا هيكلة شركة بريسيديان أداة استثمار أفضل من "نكست شيرز"، مع تمسك البعض بالحصول على الموافقة على هيكلة شركة بريسيديان".

إذا أظهر المستثمرون الدعم لصناديق المؤشرات المتداولة النشطة، فقد تصبح الأداة المفضلة لمديري الصناديق، ما ينهي هيمنة صناديق الاستثمار المشتركة، الذي بدأ في التراجع تحت ضغط التحول نحو الاستثمار السلبي.

قال سوليفان "لقد أطلقنا صندوقا استثماريا مشتركا واحدا في الأشهر الـ18 الماضية، لكننا أطلقنا عديدا من صناديق المؤشرات المتداولة، كما أننا شركة صناديق استثمار تقليدية. وأعتقد أن هذا قاسم مشترك".

قد يكون التحرك نحو صناديق المؤشرات المتداولة النشطة بطيئا.

حذر بلوستين من أن عمليات الإطلاق الجديدة لصناديق المؤشرات المتداولة، قد تواجه استعراضا لمدى الامتثال لمدة ثلاثة أشهر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأن عمليات التحويل السائبة من صناديق الاستثمار المشتركة، قد تؤدي إلى آثار ضريبية في المستثمرين.

قال جونسون "الأمر أشبه بنظام الفيديو المنزلي VHS مقابل بيتاماكس. ستقرر السوق ما هو مناسب لتلبية احتياجات المستثمرين".