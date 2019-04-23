العثيمين : كلفة الفساد عالميا بلغت 3.6 ترليون دولار

أكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن قضية حماية حقوق الإنسان تعد أساسا في جهود المنظمة. مشيرا إلى أن العجز عن إيجاد حد لتفشي الفساد يعد بحد ذاته عقبة أمام الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إفقار الدول النامية. وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 15 للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم ألقاها نيابة عنه السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والأسرة والإنسانية بالمنظمة أن الممارسات الفاسدة من شأنها أن تنعكس سلبا على الفقراء والفئات الأكثر تضررا. لافتا إلى إن إحصاءات المنتدى الاقتصادي العالمي كشفت عن أن كلفة الفساد التي تتجسد في الرشوة وسرقة المال العام تصل إلى 3.6 ترليون دولار أي ما يشكل 5% من إجمالي الدخل الوطني العام في العالم.

وكانت الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي قد عقدت دورتها العادية الـ 15 في مقرها بجدة خلال الفترة من 21 - 25 إبريل تناولت عددا من القضايا "أبرزها الحوكمة الرشيدة" وسبل مكافحة الفساد. من جانبه أعرب أكمل سعيدوف الذي جرى انتخابه مؤخرا رئيسا للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان عن عرفانه للسعودية لاستضافتها مقر الهيئة. مثمنا في كلمته الافتتاحية على الدعم الذي يقدمه الأمين العام للهيئة. مستعرضا أهم الأنشطة التي تعتزم الهيئة القيام بها خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي سوف تعقد الندوة الدولية السادسة في أوزباكستان التي سوف تتناول قضايا حقوق الشباب في مطلع أكتوبر القادم. لافتا إلى أن الهيئة سوف ترسل وفدا إلى فلسطين المحتلة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.