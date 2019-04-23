بنك اليمن المركزي يعلن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده تغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد أو بسعر السوق إن كان أقل. وجاء في بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني "يعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية أن البنك المركزي على استعداد لبيعهم احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار أو السوق أيهما أقل وتغطية أرصدتهم لدى مراسليهم وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية التي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة". وأكد البيان أن البنك المركزي يسعى بذلك إلى إعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة. وأهاب البنك المركزي اليمني بجميع التجار ورجال الأعمال من مؤسسات وشركات بتوريد أموالهم إلى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة.