كبار العلماء : تنفيذ الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية "حدا وتعزيرا" بحق من ثبت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم للفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وغير ذلك من الجرائم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت في بيانها الصادر اليوم : إن هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث قد كفلت تحقيق العدالة وهي تحقق مصالح العباد وتصون أمنهم واستقرارهم وتردع المفسدين في الأرض. وأضافت : إن أرباب الفكر الضال قد ارتكبوا أعمالا إرهابية بحق الآمنين المطمئنين وإن هذه الأحكام الصادرة بحقهم تكفل بإذن الله ردع كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها. وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وشعبها وسائر بلاد المسلمين الأمن والاستقرار وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه صلاح البلاد والعباد.
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