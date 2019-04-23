الصندوق العقاري يقدم أبرز الخيارات التمويلية في معرض ريستاتكس العقاري

يشارك صندوق التنمية العقارية في معرض "ريستاتكس العقاري" الذي افتتحه ماجد الحقيل وزير الإسكان بحضور عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير والاستثمار العقاري والبنوك وشركات التمويل. وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أن جناح الصندوق سيقدم باقة من الخدمات لزوار المعرض والمستفيدين منه في مقدمتها خدمة المستشار العقاري إضافة إلى تقديمه معلومات تعريفية عن برنامج "القرض العقاري" وأبرز الخيارات التمويلية التي يضمها كما سيقدم الدعم اللازم للعسكريين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" وكذلك المواطنين المدنيين ممن أتموا الخمسين عاما ولديهم الرغبة في الاستفادة من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين التي أطلقها الصندوق لمستفيدي برنامج سكني مؤخرا.

وأفاد العصيمي أن جناح الصندوق المشارك في المعرض سيتيح للمواطنين مجموعة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية لمستفيدي الصندوق والوزارة على حد سواء والإجابة على جميع استفساراتهم من خلال المستشار العقاري ومساعدتهم في الحصول على "المسكن الأول" وفق رغباتهم وقدراتهم وذلك بعد التعرف على احتياجاتهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم مع الممولين في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف شرائح المجتمع مثل المتقاعدين ورواد الأعمال وموظفي القطاع الخاص. وكان صندوق التنمية العقارية قد افتتح الأسبوع الماضي معرض سكني اكسبو جدة 2019 في محافظة جدة لخدمة المواطنين ومستفيدي برنامج "سكني" في المنطقة الغربية من خلال جمع الجهات التمويلية والمنتجات السكنية تحت سقف واحد.