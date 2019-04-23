الأسهم الأمريكية ترتفع عند بداية تداولاتها مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء عند بداية التداول، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا ونتائج إيجابية لشركات مثل كوكاكولا وتويتر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.78 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة إلى 26513.83 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.02 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 2909.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.48 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 8026.75 نقطة.