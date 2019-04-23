"الغذاء والدواء" : تطلق حملة توعوية استعدادا لبدء إلزام مصانع المخبوزات بحد أعلى من الملح في الخبز ابتداء من 1 مايو

زار مفتشون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مصانع مخبوزات بمدينة الرياض لتوعية العاملين فيها بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعدادا لتطبيق لائحة ملزمة بهذا الخصوص بداية شهر مايو المقبل. ووزع المفتشون على المصانع بوسترات توعوية باللغات العربية والانجليزية والفليبينية والأوردية تتضمن معلومات عن آلية حساب مستويات الملح في الخبز بما يضمن عدم تجاوز النسبة المحددة. وتمتد زيارات مفتشي الهيئة التوعوية بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز إلى بقية المناطق.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخذت إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز إذ اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز" التي وضعت حدا أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي، على أن تطبق ابتداء من 1 مايو 2019. ويمثل هذا الإجراء أحد أهداف "استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي" ويأتي استكمالا لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية. وأطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة : مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم إضافة إلى طرق حساب مستويات الملح في الخبز.