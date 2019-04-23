"بتروكيم" تربح 187 مليون ريال في الربع الأول من 2019 بانخفاض 44 %

تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات خلال الربع الأول من 2019 حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 187 مليون ريال بانخفاض 44.011 % عن الربع المماثل من العام الماضي الذي تم تحقيق صافي ربح فيه بلغ 334 مليون ريال وبلغت ربحية السهم 0.39 ريال مقابل 0.7 في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1 - انخفاض قيمة المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار البيع.

2 - انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة خلال الربع الحالي.

3 - ارتفاع مصاريف الزكاة.