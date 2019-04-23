انفجار محرك مركبة "دراغون-2" المأهولة يعطل خطط "ناسا"

أفاد موقع "Space.com" بأن الحادث الذي وقع في محرك مركبة "دراغون -2" المأهولة أثناء اختباره، يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدامها.

وجاء في بيان نشرته وكالة "ناسا" على الموقع أن الانفجار يمكن أن يتسبب في إعادة النظر في برنامج "ناسا" المتعلق بالرحلات المأهولة إلى الفضاء الصيف الجاري.بحسب "روسيا اليوم"

فيما قال الموقع إن شركة "سبيس إكس" لم تعلن إلى الآن عن سبب الحادث أثناء اختبار المحرك، أو عن الأضرار التي ربما لحقت بجسم المركبة.

يذكر أن مركبة "Crew Dragon" التابعة لـ "سبيس إكس" قامت بأول رحلة غير مأهولة، في 2 مارس الماضي، وتكللت الرحلة بالنجاح بعد أن هبطت المركبة، يوم 8 مارس بالمظلات، في المحيط الأطلسي.

