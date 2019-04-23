الدولار يرتفع مع انحسار تقلبات سوق الصرف

استمر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء في ظل انحسار تقلبات السوق والذي عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.
ونما الطلب على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر من 20 نقطة أساس على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في شهر.
واتسمت تحركات الأسعار بالهدوء عموما مع إعادة فتح الأسواق المالية بعد عطلة عيد القيامة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين، إلى 97.39، مقتربا من ذروة 2019 البالغة 97.71 والمسجلة أوائل مارس آذار.
وقال أورليخ لوختمان مدير استراتيجية سوق الصرف في كومرتس بنك "نحن في سوق ضيقة النطاق للغاية والصورة الأوسع نطاقا أكثر إيجابية للدولار قياسا إلى اليورو بعد بيانات مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي لمنطقة اليورو التي جاءت ضعيفة الأسبوع الماضي."
وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في مارس آذار. وتصدر أرقام مبيعات المنازل الجديدة في وقت لاحق اليوم، وقد تعطي مؤشرا على حالة الاقتصاد الأمريكي.
وتحرك الدولار تحركا ضئيلا فحسب مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، حيث تراجعت العملة الموحدة إلى 1.1243 دولار وزاد الاسترليني إلى 1.2986 دولار.
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