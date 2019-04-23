أمريكا تسجل أعلى معدل إصابة بالحصبة منذ حوالي 20 عاما

قال مسؤولو صحة اتحاديون إن الولايات المتحدة سجلت 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13 في المئة فيما تواجه البلاد ثاني أكبر تفش للمرض منذ حوالي 20 عاما.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى والمميت أحيانا في 22 ولاية حتى 19 أبريل، وهو أعلى معدل إصابة في خمس سنوات، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وسجلت المراكز في السابق 555 حالة في 20 ولاية في الفترة من أول يناير حتى 11 أبريل.

وقالت المراكز إن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث للحصبة في 2014 في عدد الحالات.

وانضمت ولايتا أيوا وتنيسي إلى قائمة المراكز لحالات الإصابة الجديدة.

وكان أكثر من نصف الحالات المسجلة هذا العام في مدينة نيويورك.

ويأتي التفشي الأميركي في إطار زيادة عالمية في المرض الذي تم القضاء عليه تقريبا يوما ما.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن الحالات العالمية زادت بنحو أربعة أمثال في الربع الأول من 2019 إلى 112163 حالة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.