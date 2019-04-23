ارتفاع أرباح "سافكو" بنسبة 41% خلال الربع الأول من 2019

ارتفع صافي أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 41% حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 335 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 237 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وبلغت ربحية السهم 0.81 ريال.

وقالت الشركة بأن سبب الارتفاع يعود إلى انخفاض المصاريف في بندي تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة قيام الشركة خلال الربع المماثل بعملية إعادة هيكلة التنظيم الإداري والذي صاحبه ارتفاع في تلك التكاليف في حينه .بالإضافة الى ارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار. أيضا شهد الربع الحالي ارتفاع طفيف في أسعار البيع لمنتجات الشركة والذي قابله انخفاض في الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الإعتمادية لمصنع سافكو 3 والذي أعلن عنه سابقا.