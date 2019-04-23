"المواساة" توافق على توزيع 175 مليون ريال أرباحا عن 2018

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المواساة للخدمات الطبية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين إعتباراً من يوم الأحد الموافق 05/05/2019.
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