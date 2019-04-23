"جاكوبس إنجنييرنج" تستحوذ على "كي دبليو هولدنج" للأمن المعلوماتي مقابل 603 ملايين دولار

أعلنت شركة "جاكوبس إنجييرنج جروب" موافقتها على شراء "كي دبليو هولدنج كورب" للأمن المعلوماتي مقابل حوالي 603 ملايين دولار، وهو ما يتيح لها زيادة عدد موظفيها الذين لهم حق الوصول إلى معلومات حكومية سرية للغاية بنسبة 50%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "جاكوبس" التي يوجد مقرها في مدينة دالاس الأمريكية تضم أكثر من 80 ألف موظف وتحصل على حوالي 23% من إيراداتها السنوية التي تبلغ 15 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، مضيفة أن الشركة استحوذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على شركتين أخريين في مجال الأمن المعلوماتي في منطقة واشنطن الكبرى وهما "بلو كانوبي" و"فان دايك تكنولوجي جروب". في الوقت نفسه، فإن القيمة السوقية لشركة "كي دبليو" كانت حتى نهاية تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي 4ر393 مليون دولار.

يذكر أن مدير سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية كان أسس شركة "كي دبليو"، بعد أن كان قد أصبح رئيسا تنفيذيا في شركة "إسيكس" للخدمات الدفاعية والمخابراتية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية والتي استحوذت عليها شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "نورثروب جرومان" عام .2007

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن "كيه.دبليو" تتعهد وفقا للمعلومات المتاحة على موقعها الإلكتروني بتوفير الحماية للمعلومات الحكومية الحساسة ومساعدة العملاء في تصميم "أنشطة معلوماتية فعالة" وتدريب المتخصصين على تنفيذ "مهام في مجال الأمن المعلوماتي". وتضم الشركة الموجود مقرها في ولاية ميريلاند الأمريكية حوالي 1790 موظف، يقدمون خدماتهم للحكومة في مجال جمع البيانات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.

