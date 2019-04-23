"سيربروس كابيتال" الأمريكية للاستثمار تعتزم إنشاء صندوق للاستثمار في الاقراض المباشر

قالت مصادر مطلعة إن شركة إدارة الأصول والاستثمار الأمريكية "سيربروس كابيتال مانجمنت" تعتزم إنشاء صندوق استثمار جديد للعمل في قطاع الإقراض المباشر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف جمع 5ر2 مليار دولار للصندوق الجديد الذي يعمل تحت اسم "سيربروس ليفيرد لون أوبرتيونتيز" ويديره "دانيال وولف" و"كيث ريد". ويستهدف الصندوق الدخول في عقود تتراوح قيمتها بين 100 و200 مليون دولار.

يذكر أن شركة "سيربروس" تأسست عام 1992 على يد "ستيفن فاينبرج" و"ويليم ريختر" كشركة متخصصة في مجال الديون المتعثرة. وتدير هذه الشركة حاليا حوالي 39 مليار دولار، حيث توسعت في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة والأنشطة العقارية والائتمان.

وبحسب بلومبرج فإن "سيربروس" تعتزم التركيز في نشاط الإقراض المباشر على الشركات المتوسطة وكبيرة الحجم المضمونة بشركات استثمار خاصة. ومن المتوقع إغلاق أول اكتتاب في الصندوق الجديد الشهر المقبل. وكانت الشركة قد جمعت لصندوق سابق ملياري دولار.

يذكر أن نشاط الإقراض المباشر يتيح للشركات غير المصرفية تقديم قروض مباشرة للشركات التي تحتاج إلى سيولة نقدية دون اللجوء إلى بنوك الاستثمار لترتيب عملية الاقتراض أو تقسيم القرض بين عدد من البنوك. وشهد هذا النشاط نموا سريعا خلال السنوات القليلة المقبلة، مع سعي المؤسسات الاستثمارية إلى تنويع محفظة قروضها بصورة أكبر.

