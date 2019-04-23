نمو سوق مكبرات الصوت عالميا والولايات المتحدة والصين الأكثر استخداما

لا شك أن الاستمتاع بالمقاطع الصوتية والاستماع إلى الموسيقى هو أحد الأمور، التي يتم استخدام الهواتف الذكية فيها بكثرة على مستوى العالم. مع تطور هذه التقنيات في الهواتف الذكية بشكل خاص نشأت سوق جديدة مخصصة بمكبرات الصوت الذكية وباتت تأخذ حصة جيدة من سوق ملحقات الأجهزة الذكية، حيث توقعت شركة أبحاث السوق Canalys أن يرتفع عدد مكبرات الصوت الذكية المثبتة على مستوى العالم بنسبة 82.4 في المائة من 114 مليون وحدة في عام 2018 إلى 207.9 في عام 2019.

وقالت الشركة في تقرير كشفت عنه أخيرا إن الولايات المتحدة ستستمر في احتلال المركز الأول بين الدول من حيث تبني مكبرات الصوت الذكية، لكن جزءا كبيرا من نمو هذا العام سيأتي أيضا من أسواق شرق آسيا؛ خاصة الصين، ويقدر نمو قاعدة مكبرات الصوت الذكية المثبتة في الصين بنسبة 166 في المائة هذا العام، من 22.5 مليون وحدة في عام 2018 إلى 59.9 مليون في عام 2019، لتصل إلى 13 في المائة من تغلغل مكبرات الصوت الذكية في المنطقة. هذا مقارنة بنمو بنسبة 46 في المائة في الولايات المتحدة، حيث سترتفع من 60.2 مليون وحدة في عام 2018، إلى 87.8 مليون وحدة في عام 2019.

وأشارت إلى أن سوق الصين ستبدو مختلفة تماما عن الولايات المتحدة، حيث تهيمن مكبرات الصوت من شركتي أمازون وجوجل على المشهد، وهما الشركتان اللتان لا تتمتعان بحضور في الصين. وهذا يعني أن أجهزة الشركات المحلية، مثل Tmall Genie من "علي بابا"، ومنتجات شركة شاومي، وغيرها تكتسب قوة جذب بدلا من البدائل الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتصدر جهاز Tmall Genie بنسبة 39 في المائة من حصة سوق مكبرات الصوت الذكية لعام 2019 في البر الرئيس للصين، يليه جهاز شاومي بنسبة 25 في المائة، ثم 24 في المائة لجهاز DuerOS، و12 في المائة لجميع الأجهزة الأخرى.

يشار إلى أن توقعات شركة Canalys تأتي في أعقاب الأنباء التي تفيد أن مكبرات الصوت الذكية وصلت إلى مرحلة مهمة في الولايات المتحدة بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث يمتلك الآن 41 في المائة من المستهلكين في الولايات المتحدة مكبرات صوت ذكية مفعلة، مقارنة بـ21.5 في المائة كانت في عام 2017.