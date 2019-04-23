وزير العمل خلال تدشين منصة «قوى»: 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول بزيادة 175 %

كشف المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن أعداد المنشآت الجديدة في الربع الأول بلغت 133 ألفا مقارنة بـ48 ألف منشأة من الربع ذاته في 2018، أي بزيادة 175 في المائة. وأَضاف، أن عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل خلال الربع الأول 2019 تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، مشيرا إلى أن الوزارة دخلت في شراكات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الإثنين خلال تدشين منصة "قوى"، في مدينة الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وسليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية، والمهندس نبيل بن محمد العامودي وزير النقل. وأكد أن الوزارة تهدف من تدشين منصة قوى إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين. وتابع قائلا: "ندشن اليوم (منصة قوى) بـ 22 خدمة وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة قبل نهاية عام 2019، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة: "قوى أدائي المنشآت" التي تحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك "قوى أدائي الأفراد" التي تحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد، وهذه سيتم إطلاقها بعد شهرين من الآن، وخدمة "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" والمخصصة للمنشآت المتميزة التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية". وأضاف الوزير: "إضافة إلى خدمة "قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل"، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضعة أيام بدلا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة "قوى للفحص المهني" عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني الذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر، وخدمة "قوى التقييم الذاتي" التي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، التي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة "قوى التفتيش المجتمعي" التي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة". وأبان المهندس الراجحي، أن منصة قوى تقدم أيضا عديدا من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيا أو عن طريق القطاع الخاص بدلا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلا من أصحاب العمل فقط، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكاملة وتنافسية لتحقق بذلك اقتصادا قويا ومزدهرا. من جهته قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار على هامش جلسة حوارية، إن هناك دراسة لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة، ليكون رائد الأعمال هو صاحب العمل، ما يوجد الوظائف. وأشار القصبي إلى أن المملكة في الترتيب الرابع العام الماضي في إصلاحات بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين، مبينا أن كل هذه الإصلاحات ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة من ممارسة أعمالها بكل يسر وسهولة. بدوره قال المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: وصلنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 260 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو من أعلى قطاعات النمو في الوظائف. وأضاف، أن التوطين ارتفع من 37 في المائة إلى 43.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصلت مشاركة المرأة إلى 13 في المائة. وأشار السواحة إلى أن قواعد التنافسية في العالم تغيرت، إذ كانت في السابق تعتمد على الإرث والتاريخ، بينما اليوم في الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة وهي سرعة وجرأة اتخاذ القرار والعمل التشاركي والتنفيذ بكل مرونة وابتكار.