تفعيل الإدخال المؤقت للبضائع والسلع إلى السعودية

وقعت الهيئة العامة للجمارك ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت "دفتر الكارنيه" للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها، مثل ما يرد إلى المعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى مجلس الغرف السعودية عملية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، ويكون الجهة الضامنة أمام الهيئة العامة للجمارك.

ويتوقع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على عديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة خاصة قطاع المؤتمرات والمعارض، ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية ويعزز من التجارة البينية بينها وبين دول العالم، ويسهل انخراطها في التجارة الدولية.

كما سيدعم قطاعات الأعمال في المملكة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وغيرها.

ويعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر من دون فرض أي رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وتسهل هذه الوثيقة الجمركية الإجراءات الجمركية لاستيراد مجموعة متنوعة من السلع من دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى الدول التي تشترك في عضوية سلسلة الضمانات الدولية.

وتم إصدار نحو 185 ألف دفتر من دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع في عام 2017 بقيمة تصل إلى نحو 26 مليار دولار، وتشمل تلك البضائع العينات التجارية والمعدات المهنية والبضائع المستخدمة للعرض في المعارض التجارية. وهنا قال محمد الغامدي محلل اقتصادي، "إن تطبيق العمل بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يساعد على تخفيض التكاليف وإعفاء المستفيدين من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ويدعم قطاعات الأعمال"، مشيرا إلى أن مجلس الغرف السعودية سيتولى عملية الإصدار ويكون الجهة الضامنة أمام الهيئة العامة للجمارك.

وأوضح أن الاتفاقية تدعم قطاع المؤتمرات والمعارض الدولية، لافتا إلى أن الأصناف التي لا يغطيها الدفتر هي الاستهلاكية والأصناف المبيعة وقطع الغيار والإطارات والبطاريات.

من جهته، قال حسين الرقيب محلل اقتصادي "إن تطبيق العمل بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، يهدف إلى ضبط عملية فسح إرساليات الإدخال المؤقت، وتوفير الوقت والجهد وزيادة المشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية"، لافتا إلى أنه من الممكن إدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة في الأسواق المحلية لمدة معينة.

وبين أن الدفتر يغطي ثلاث فئات رئيسة للبضائع، هي العينات التجارية مثل الملابس والمجوهرات والأصناف التي تستخدم في المعارض الدولية والتجارية مثل المعدات والتحف والأعمال الفنية، والمعدات المهنية مثل أجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية وغيرها.

من ناحيته، قال محمد السهيلي محلل اقتصادي، "إن إعادة التصدير من دون رسوم من بلد الزيارة وإعادة استيرادها، تبسط الإجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية".

وأوضح أنه لا يجوز الإدخال المؤقت للسلع الممنوعة دوليا ومحليا وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة، وعادة ما يُقدم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الرسوم الجمركية.