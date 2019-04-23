وول ستريت تغلق مستقرة بعد جلسة هادئة

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في ختام جلسة شهدت انخفاضا في أحجام التداول اليوم الاثنين، مع استمرار عزوف المستثمرين قبل نشر تقارير نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 48.49 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 26511.05 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.94 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 2907.97 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 17.21 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 8015.27 نقطة.

