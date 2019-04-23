إدانة مصرفي سويسري بالتجسس الاقتصادي .. واثنين بالتحريض على انتهاك القوانين

أدانت محكمة محلية في العاصمة المالية السويسرية، زيوريخ، موظفا في مصرف "جَي. صفرة سارازان" بتهمة التجسس الاقتصادي. كما أدانت في القضية ذاتها شخصين آخرين بالتحريض في انتهاك القانون الاتحادي للمصارف.

وحكم على الموظف السابق في هذا المصرف الخاص بالسجن لمدة 13 شهرا مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية أمدها 170 يوما، بواقع 120 فرنكا في اليوم الواحد أو ما يعادل 20400 فرنك (ذات المبلغ بالدولار تقريبا). وأقر هذا الموظف بأنه مذنب بتهمة التجسس الاقتصادي، وانتهاك قانون المصارف، وأيضا بمحاولة الإكراه.

وبرئ محام ألماني من شتوتجارت وموظف سابق في مصرف "جَي. صفرة سارازان" من تهمة التجسس الاقتصادي. لكنهما أدينا بالتحريض على انتهاك قانون المصارف.

وحكم على هذين الشخصين بغرامات مالية مع وقف التنفيذ لمدة 360 يوما بواقع 460 فرنكا في اليوم الواحد (165600 فرنك، المبلغ ذاته بالدولار تقريبا) للمحامي، و360 يوما غرامة بواقع 360 فرنكا في اليوم الواحد (129600 فرنك) للموظف الثاني في المصرف. ولم يدخل الحكم حيز النفاذ بعد، إذ أعلنَ اثنان من المدانين فور نطق الحكم أنهما سيستأنفان ضده. وينتظر المدان الثالث التشاور مع محاميه قبل اتخاذ قرار الاستئناف من عدمه.

وكان المدعي العام قد طلب السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمحامي. وطلب السجن لمدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر لموظف المصرف السابق الذي كان المخبر الرئيس للمعلومات المصرفية السرية التي قدمها للمحامي الألماني. وأمضى الموظف ستة أشهر في الاحتجاز السابق للمحاكمة. أما شريكه المتهم الأول في المصرف، فقد طالب المدعي العام بسجنه لمدة ثلاث سنوات، بضمنها سنة واحدة خلف القضبان.

وتتعلق هذه القضية بشكوى قدمها الصيدلي والملياردير الألماني، أروين فرانز مولر، ضد مصرف "جَي. صفرة سارازان" بعد أن اتهمه بسوء نصحه في إدارة ثروته. واتهم مكتب المدعي العام في زيوريخ المدعى عليهم الثلاثة بأنهم زودوا المحاكم والسلطات الألمانية بوثائق تتعلق بالقضية بين الملياردير والمصرف الخاص.

وفي أيار (مايو) 2017، قضت محكمه، أولم، في ألمانيا بأن الصيدلاني قد تلقى بالفعل نصائح على نحو غير سليم من قبل المصرف، وأن عليه أن يدفع تعويضا بمبلغ 45 مليون يورو. واستأنف المصرف ضد الحكم، لكن الصيدلي فاز بهذه المحاكمة بفضل محاميه الذي تمكن من الحصول على وثائق سرية من مصرف "جَي. صفرة سارازان" عن طريق هذين الموظفين.

وتتعلق إحدى هذه الوثائق بتدقيق مصرفي يبين أن المصرف الخاص قد أساء بالفعل نصح الملياردير بالاستثمار في صندوق "شيريدان" في لوكسمبورج. وكان هذا الصندوق هو المسؤول عن فضيحة "سي يو أم/إي أكس".

و"سي يو أم/إي أكس" هي أموال يتم تحصيلها بصورة غير قانونية من الضريبية حيث تقوم مؤسسة "شيريدان" بتنفيذ معاملات معقدة تسمح مرتين بسداد الضريبة المخصومة التي تم في الواقع دفعها مرة واحده فقط. وأوقفت وزارة المالية الألمانية هذا النوع من السداد في 2012، ما أدى إلى انهيار صندوق شيريدان الذي استخدمه الصيدلي الملياردير.

وعمل الموظفان السابقان في مصرف "جَي. صفرة سارازان" كمخبرَين لمحامي الصيدلي. واتهمهما الادعاء بنقل وثائق سرية إلى المحامي. ما يتعلق بأجر خدماتهما، فقد تلقى الموظف الرئيس 1 في المائة من المبلغ الذي جمعه الصيدلي خلال محاكمة، أولم وهو 450 ألف يورو. وتلقى الموظف الثاني الذي قام بدور المخبر للمحامي نحو 250 ألف يورو.