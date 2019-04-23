الدولار يتراجع في معاملات هزيلة.. والتوترات العالمية تنعش الذهب

انتعشت أسعار الذهب اليوم، بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد العطلة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1278.86 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

ونزل المعدن 1.2 في المائة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1280.90 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، "تكبدت أسعار الذهب خسارة كبيرة الأسبوع الماضي، وما يحدث الآن هو شراء لأسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفع الأسعارإلى الصعود".

وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.8 في المائة إلى 15.05 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.

وفقد البلاديوم 0.1 في المائة ليسجل 1420.52 دولار، وكان قد صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.

إلى ذلك، تراجع الدولار قليلا أمام سلة عملات في معاملات هزيلة بسبب عطلات أمس، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي بفعل قفزة في سعر النفط.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.15 في المائة إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي.

وأمام الين الياباني استقر الدولار دون تغير يذكر بينما يصعد اليورو 0.06 في المائة مقابل العملة الأمريكية.

والأسواق المالية مغلقة اليوم، في أستراليا وهونج كونج وعديد من الدول الأوروبية الرئيسة. وتداولات الصرف الأجنبي مستمرة عالميا لكن من المتوقع أن يكون الحجم هزيلا.

وصعد الدولار الكندي 0.2 في المائة أمام نظيره الأمريكي، مع صعود سعر النفط الذي تعد كندا مصدرا رئيسا له.

وسجل الروبل أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ نيسان (أبريل) الماضي وذروته في شهر أمام الدولار مدفوعا بقفزة أسعار النفط.

ونزل الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2982 دولار ليهبط عن مستوى 1.30 دولار ويقف على بعد 0.4 في المائة من أدنى مستوى في شهرين 1.2945 دولار الذي سجله الشهر الماضي.