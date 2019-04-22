تراجع احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من الذهب إلى 33.54 ألف طن في فبراير

بلغ وزن احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من دول العالم خلال شهر فبراير 2019 نحو 33.54 ألف طن، مقارنة بـ33.73 ألف طن بنهاية عام 2018، مسجلة تراجعا نسبته 0.56 في المائة بما يعادل 187.3 طن.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد رفعت 13 دولة من الدول الـ97 احتياطياتها من الذهب على رأسها روسيا والصين.

ورفعت روسيا احتياطياتها من الذهب بنسبة 1.8 في المائة بما يعادل 37.4 طن لتبلغ احتياطياتها خلال فبراير نحو 2150.5 طن مقارنة بـ2113 طنا بنهاية العام الماضي 2018.

أما "الصين" فرفعت احتياطياتها بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 21.8 طن، لتصل احتياطياتها إلى 1874.3 طن خلال فبراير مقارنة بـ1852.5 طن بنهاية 2018.

ورغم زيادة كل من روسيا والصين احتياطياتهما من "الذهب" في أول شهرين من عام 2019، إلا أنهما لا يزالان في المركز نفسه عند مقارنتهما بأكبر الدول بالاحتياطيات، إذ جاءت "روسيا" في المركز السادس و"الصين" في المركز السابع.

كما سجلت كولومبيا" ارتفاعا باحتياطياتها من الذهب بنسبة 47.4 في المائة من 12.8 طن بنهاية 2018 إلى 18.9 طن في فبراير 2019، و"الأرجنتين" بنسبة 12.7 في المائة من 54.8 طن إلى 61.7 طن، و"الهند" بنسبة 1.4 في المائة، و"كازاخستان" بنسبة 1.7 في المائة.

في المقابل، سجلت 11 دولة وبنكا مركزيا تراجعا في الاحتياطيات على رأسها "بنك التسويات الدولية" واختصاره BIS الذي تراجعت احتياطياته بنسبة 73.1 في المائة من 378.7 طن بنهاية 2018 إلى 102 طن خلال فبراير 2019.

كما تراجعت احتياطيات منغوليا بنسبة 10.2 في المائة، والتشيك بنسبة 5 في المائة، وطاجكستان بنسبة 4.5 في المائة، ثم أوزباكستان بنسبة 3.5 في المائة.

وفيما يخص أكبر الدول في احتياطيات الذهب، جاءت "الولايات المتحدة الأمريكية" في المركز الأول بـ8133.5 طن، تليها "ألمانيا" بـ3369.7 طن، ثم "صندوق النقد الدولي" بـ2814 طنا، وإيطاليا بـ2451.8 طن، وفرنسا بـ2436 طنا، ثم روسيا والصين.

وجاءت سويسرا باحتياطيات 1040 طنا، واليابان بـ765.2 طن، وهولندا بـ612.5 طن، والهند بـ608.7 طن، والبنك المركزي الأوروبي بـ504.8 طن، وتايوان بـ423.6 طن، والبرتغال بـ382.5 طن، وكازاخستان بـ356.3 طن، وأوزبكستان بـ342.1 طن.

فيما حلت السعودية باحتياطيات 323.1 طن، ثم المملكة المتحدة بـ310.3 طن، ولبنان بـ286.3 طن، وإسبانيا بـ281.6 طن.



*وحدة التقارير الاقتصادية