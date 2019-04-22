الذهب يتماسك وسط تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتتماسك فوق أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بفرض الولايات المتحدة مزيدا من القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1275.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1747 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس 1270.63 دولار يوم الخميس، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر كانون الأول. وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1277.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن خبير الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن الولايات المتحدة "اتخذت خطوة قوية بعدم تمديد الإعفاءات (من العقوبات). هناك بعض المخاطر الجيوسياسية وقدر من الطلب على الملاذات الآمنة".

وأضاف أن تراجع الدولار وانخفاض الأسهم يدعمان المعدن الأصفر أيضا.

وتجاوز سعر النفط 74 دولارا للبرميل اليوم، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني، بعد إعلان الولايات المتحدة عن مزيد من القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وتراجعت أسهم وول ستريت متأثرة بقطاع التكنولوجيا مما ساعد المعدن الأصفر على جذب طلب من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، وهو ما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.6 بالمئة إلى 15.02 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 893.50 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1382.18 دولار، بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1429.91 دولار للأوقية.

