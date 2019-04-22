الملك يمنح 60 مواطنا و 28 مقيما ميدالية الاستحقاق من الدرجة الـ 3 لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنا و 28 مقيما نظير تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات وهم :

حسين محمد با ناصر - الرقيب أول ثابت محمد الخيبري - عبدالله ناصر التيجاني - جندي أول ياسر عبدالله عسيري - أحمد علي الزهراني - الجندي مبارك أحمد الريعي - الأمير بدر سعود آل سعود - سلطان حمود الشنبري - بسام محبوب القرشي - لؤي طلال الحسني - ابراهيم محمد الاحيدب - الوكيل رقيب حمود عائض الزهراني - علي سعيد الغامدي - غسان غازي سعيد نتو - بندر غزاي العتيبي - حسين حسن المطيري - مطر عفات العنزي - نواف بندر القميزي - محمد عبدالرحمن علي دخيل - عقيد بحري ركن راشد عبدالله الطبيب - عبدالله جار الله الحربي - خالد ذياب العجمي - رقيب أول خالد فائز الشهري - الرائد علوان سعد الشمراني - هاشم مدني أبو عوف - فراس مهدي اليامي - احسان عبدالرحمن فارس - سعد محمد الدوسري - العقيد خالد سليمان الفراج - وكيل رقيب عبدالرحمن حسن عسيري - مها خالد السديري - العريف محمد عبده حمدي - العريف سليمان احمد مجرشي - الوكيل رقيب ماهر عتيق الحربي - مسفر محمد الشمري - الرائد محمد راشد العتيبي - العريف بدر عايد الشمري - الوكيل رقيب هلال مهدي السبيعي - الرقيب أول خالد عبيد الحربي - حسين احمد الصعيب - بدر عائض الحارثي - الرقيب مالك عبدالرحمن المالكي - تركي خلف الحربي - حسان محسن الهذلي - رئيس رقباء حسين محمد العاموي - زكريا أحمد قاضي - سامر صالح الجهني - النقيب محمد عبدالرحمن دغريري - محمد يوسف حلمي - الرئيس رقباء عبدالله سالم الشهري - الرئيس رقباء حسن صالح الغامدي - الرئيس رقباء صالح علي القرني - الرقيب أول صالح علي القرني - علي محمد أبو اثنين - حمود فهد العتيبي - عبدالله فلاح السهلي - مبارك حمد آل معجبه - العريف مسفر علي القحطاني - الوكيل الرقيب خالد سعود البقمي - العريف صادق علي الحسن.

بندر القطاع - يوسف مري - عدنان عبدالعلي - حسن عبدالجواد - أسامه مرزوق - ماهر بركسية - اسماعيل فتيني - أحمد ابو زر - معتصم سكجها - جوجو اوغستين - عماد قصاب - طارق الحزوني - غازي سعد الدين - محمد هشام - رفيق الاسلام - منذر الدقس - أحمد الجابري - محمد نافيد - عدنان باحويرث - أشرف لطفي - محمد ميري - عبدالله الزريقي - خالد عرابي - عمار قصاب - محمد بسام - رامي داود - هاني جباره - يحيى الدريني.