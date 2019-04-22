"الغذاء والدواء" توقع مع "الجمارك" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحوث والخدمات الاستشارية

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك اليوم لتعزيز التعاون في دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة وتبادل البيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين. ومثل "الغذاء والدواء" في توقيع المذكرة بمقر "الجمارك" في الرياض الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي فيما مثل "الجمارك" المحافظ أحمد الحقباني. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات الجانبين مع تشكيل لجان مشتركة مؤقتة، والمشاركة في المعارض، المؤتمرات، الفعاليات، وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين.