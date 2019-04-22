الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 9195 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 44 نقطة ليقفل عند مستوى 9195 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 150 مليون سهم تقاسمتها 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الدريس ومعدنية والغاز الأكثر ارتفاعا أما أسهم كيان وتشب والكيميائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.86% و 5.37%. فيما كانت أسهم كيان والإنماء ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم كيان والراجحي والإنماء الأكثر نشاطا بالقيمة.