أسهم الصين تهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع لمخاوف من كبح التيسير

تراجعت الأسهم الصينية عن ذروة 13 شهرا اليوم في أسوأ جلسة فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ رفعت تصريحات صناع سياسات كبار مخاوف المستثمرين من أن تكبح بكين وتيرة إجراءات التيسير بعد بعض العلامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض مؤشر سي.اس.آي 300 للأسهم القيادية 2.3 بالمئة إلى 4025.61 نقطة، بينما هبط مؤشر شانغهاي المجمع 1.7 بالمئة إلى 3215.04 نقطة، ليسجل كلاهما أكبر تراجع ليوم واحد منذ 25 مارس.

وقالت هيئة عليا لصنع السياسات بالحزب الشيوعي يوم الجمعة إن الصين ستبقي على سياسات دعم الاقتصاد الذي مازال يواجه "ضغوطا" وصعوبات بعد نمو في الربع الأول فاق التوقعات.

لكنها أضافت أن السلطات ستحاول تحقيق توازن بين إبقاء النمو الاقتصادي مستقرا وتعزيز الإصلاحات والسيطرة على المخاطر.

وكتبت سيتيك للأوراق المالية في مذكرة إن المستثمرين مازالوا بحاجة إلى تحين أنسب توقيت لشراء الأسهم، إذ أن وتيرة تدفق الأموال على البورصة قد تتباطأ في المدى القصير بسبب إجراءات بكين لمواجهة تقلباتات الدورة الاقتصادية.