"عذيب للاتصالات" تدعو مساهميها عن آخر مهلة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 13 مارس 2019 بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 24 مارس 2019 عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 03 ابريل 2019 عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة لمعالجة الخسائر المتراكمة.

تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشرة خلال خمسة وأربعين يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي في 25 ابريل 2019) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدَ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

وبذلك تؤكد شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) ضرورة حضور المساهمين الكرام للجمعية العامة غير العادية العاشرة المحدد لها يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م عند الساعة الثامنة مساءً بفندق التنفيذيين- شارع العليا العام- الرياض، أو التصويت عن بعُد من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.